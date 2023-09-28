İstanbul'da Yağış Sonrası Arnavutköy'de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Arnavutköy'de derenin taşması sonucu mermer atölyesinde mahsur kalan işçiler İstanbul İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, müdahale edilen noktaları açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Arnavutköy'de derenin taşması sonucu mermer atölyesinde mahsur kalan işçiler İstanbul İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bugün akşam üzeri etkili olan yağış sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'dan açıklama yaptı. İmamoğlu, 3 bin 430 personel ve bin 658 araç ile müdahale edildiğini belirtti. Vatandaşları bu gece dikkatli olmaları konusunda uyaran İmamoğlu, bir fabrikada mahsur kalan işçilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi Beyaz Akasya Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle derenin taşması sonucu tek katlı mermer atölyesinin çatısında mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, yağış sonrası sorun yaşanan noktalar ise şöyle:

Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu - göllenme (Müdahale edildi.)

Arnavutköy Merkez Anaarterler - göllenme

Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı - göllenme

Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak - göllenme

Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme

Başakşehir 4. Etap Yolu - göllenme

Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme

T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını

Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme

Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme

Çağlayan Altgecidi Şişli ->Piyalepaşa istikameti – göllenme

Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı - göllenme