İstanbul'da Yağış Sonrası Arnavutköy'de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Arnavutköy'de derenin taşması sonucu mermer atölyesinde mahsur kalan işçiler İstanbul İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, müdahale edilen noktaları açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Arnavutköy'de derenin taşması sonucu mermer atölyesinde mahsur kalan işçiler İstanbul İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bugün akşam üzeri etkili olan yağış sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM'dan açıklama yaptı. İmamoğlu, 3 bin 430 personel ve bin 658 araç ile müdahale edildiğini belirtti. Vatandaşları bu gece dikkatli olmaları konusunda uyaran İmamoğlu, bir fabrikada mahsur kalan işçilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi Beyaz Akasya Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle derenin taşması sonucu tek katlı mermer atölyesinin çatısında mahsur kalan 7 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, yağış sonrası sorun yaşanan noktalar ise şöyle:
Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu - göllenme (Müdahale edildi.)
Arnavutköy Merkez Anaarterler - göllenme
Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı - göllenme
Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak - göllenme
Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme
Başakşehir 4. Etap Yolu - göllenme
Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme
T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını
Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme
Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme
Çağlayan Altgecidi Şişli ->Piyalepaşa istikameti – göllenme
Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı - göllenme