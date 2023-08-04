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İstanbul'da Vatandaşlar Sıcaktan Bunalınca Büyükçekmece Sahiline Akın Etti

Yaşam Haberleri

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar Büyükçekmece sahilinde denize girerek serinledi. Sahilde güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Büyükçekmece sahilinde denize girdi. Yüzerek serinleyen vatandaşlar plajda denizin tadını çıkardı.

Büyükçekmece'de etkili olan sıcak hava sebebiyle vatandaşlar, sahil alanını tercih etti. Sıcak havadan bunalan vatandaşların bir kısmı denize girerken, diğer vatandaşlar kumsal şemsiyesinin altında serinledi. Yaz tatili ile beraber çocuklar denizin tadını çıkardı. Sahilde serinlemek için denize giren Hakan Yılmaz, "Hava çok sıcak ama keyfini çıkarıyoruz. Denizi ve güneşi çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Büyükçekmece İstanbul Yaşam Haberler

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