İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunan araçlara ceza kesildi

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye toplam 67 bin 296 lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, çakar ve siren tertibatı bulunan araçlarla makas atan sürücüler tespit edildi.

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunan araçlarıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 8 sürücüye toplam 67 bin 296 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, bazı sosyal medya platformlarında "Yakalanmadığın sürece her şey legal" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, D-100 kara yolu Kadıköy Kozyatağı mevkisi ile Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde çakar ve siren tertibatı bulunan araçlarıyla makas atarak ilerleyen sürücüler olduğu tespit edildi.

Trafik akışını tehlikeye düşüren U.B, A.K, Ç.A, C.Ç, S.B, Ş.K, U.C.D. ve S.B. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilere, "makas atmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "usulsüz çakar tertibatı" ve "yönetmeliğe aykırı plaka takmak"tan toplam 67 bin 296 lira ceza kesildi.

Ayrıca, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan U.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.