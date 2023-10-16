İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 81'e Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Boğaz köprülerinin bağlantı noktalarında en yoğun trafik yaşandı.

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yağmurun da etkisiyle yüzde 81'e kadar ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında, 18.30 sıralarında İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Avrupa Yakasında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde yoğunluk yaşanırken Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu en çok boğaz köprülerinin bağlantı noktalarında görüldü.