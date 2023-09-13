İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın Bursa'da defnedildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Levent'in cenazesi, Osmangazi ilçesindeki bir camide kılınan namazın ardından defnedildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, özel halk otobüsü, motosiklet ve minibüsün karıştığı trafik kazasında motosikletten düşerek ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Otopsi işlemlerinin ardından Levent'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.
Defin işlemleri için babasının yaşadığı Bursa'ya getirilen Levent'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hamitdede Camisinde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Levent'in ailesi ve yakınları katıldı.
Olay
Fatih'te Yasin Levent yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden Abdülselam M'nin kullandığı 34 CES 735 plakalı minibüsle çarpışmış, Yasin Levent ile arkasında oturan 5 aylık hamile Meryem Büşra Levent yere düşmüştü.
Bir süre yolda sürüklenen kadın, Murat S. yönetimindeki 34 HO 1293 plakalı özel halk otobüsünün arka lastiğinin altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı. Levent hastanede hayatını kaybetmişti.