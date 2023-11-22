İstanbul'da Tehlikeli Trafik Driftleri

İstanbul'da trafikte makas atan ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda drift atan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da trafikte makas atan ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda drift atan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Hafta sonu İstanbul'un 2 ayrı noktasında trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli şekilde araç kullanan 2 sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İlk yaşanan olayda gündüz saatlerinde Bayrampaşa Otogar yolu Sultangazi istikametinde seyreden hafif ticari araç sürücüsünün makas attığı ve yol ayrımına geldiğinde ise son anda şerit değiştirip diğer sürücüleri de tehlikeye attığı görülüyor. İkinci olayda ise akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, yağışlı havaya aldırış etmeden kayganlaşan yolda ani manevralar yapıp aracını sağa sola kaydırarak tehlikeli şekilde ilerlediği kameraya yansıyor. - İSTANBUL