İstanbul'da tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye ceza

İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren bir taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi ve araç 10 gün trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.