İstanbul'da tanışan çift, Yüksekova'da düğünle evlendi

İstanbul'da üniversite öğrencisiyken tanışan Hakkarili Uğur Çapa ile Rus Alona Popova, Yüksekova ilçesinde yapılan yöresel düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift, düğünden sonra Yüksekova'da yaşamaya karar verdi ve buranın insanlarını, kültürünü ve sıcaklığını çok sevdiklerini belirtti.

İstanbul'da üniversite öğrencisiyken tanışan Hakkarili Uğur Çapa ile Rus Alona Popova, Yüksekova ilçesinde yapılan yöresel düğünle hayatlarını birleştirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesinde okurken tanışan 32 yaşındaki Çapa ve 26 yaşındaki Popova, 5 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Yüksekova'ya gelen Çapa ve Popova, ilçedeki yöresel geleneklere göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

İlçede 2 gün süren düğüne katılan davetliler, halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Çapa, AA muhabirine, 2018'de erasmus programı kapsamında okuduğu üniversiteye gelen Popova ile tanıştığını söyledi.

Çapa, "Düğünden sonra hayatımızı Yüksekova'da sürdürmeyi düşünüyoruz. Ailemin kültürünü tanımasını istiyorum. Yıllardır İstanbul'da çalışıyordum, artık işimi burada sürdüreceğim. Saç ekim uzmanıyım. Eşim de sağlıkçı, aynı işi yapıyoruz." dedi.

Popova ise eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Yüksekova'yı çok sevdim, insanlar çok temiz, çok sıcakkanlı. Burada yaşamak çok güzel. Burada yaşayacağız ama tatil amaçlı yurt dışına gidip gelebiliriz. Kore ve Çin'e gittim. Değişik ülkeler gezdim ama buranın insanları gibisini görmedim. Çok içtenler, aile bağları çok güçlü. Halay çekmeyi öğrendim." diye konuştu.