İstanbul'da Şiddetli Yağışlar ve Su Baskınları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şiddetli yağışlar ve su baskınları hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 150 kilogramı bulduğunu belirten İmamoğlu, su baskınlarına müdahale ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 150 kilogramı bulmuştur. Bu gerçekten ciddi bir rakamdır" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'da sağanak yağışa ve su baskınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok noktada su baskınının yaşadığını belirten İmamoğlu, "Kayaşehir Metro İstasyonu'nda su baskını gerçekleşti. Burada metro durağı iptal edilmiş ve geçişlerin sadece sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir İstasyonu kapalıdır. Müdahaleler devam ediyor. Millet Kütüphanesi su baskınına itfaiye ekibimim hızlıca ulaşmış, mahsur kalan 10 vatandaşımız çıkartılmışlardır. Çam Sakura Hastanesi'ndeki bir miktar su baskını ile ilgili ekiplerimiz müdahale etmiştir" ifadelerini kullandı.

2 bin 137 personelle su baskınlarına müdahale ettiklerini söyleyen İmamoğlu, İstanbul Valiliği ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sağanak yağışın bazı ilçelerde şiddetli şekilde etkisini gösterdiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bazı noktalarda yağış miktarı 150 kilogramı bulmuştur. Bu gerçekten ciddi bir yağış rakamıdır. Bunun büyük oranda havzalar bölümüne düştüğü bir gerçek. Başta Sazlıdere, Alibey ve Terkos barajımız olmak üzere beklenmedik anlık yağışın barajlara da pozitif etkisini de belirtmek isterim" dedi. - İSTANBUL