İstanbul'da Şiddetli Yağış Devam Ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kenti etkisi altına alan şiddetli yağışa ilişkin " İstanbul'da etkili olan yağış, Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz." dedi.

İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bizi artık anlık, yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer. Bugün de benzer bir durum yaşıyoruz. Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor." diye konuştu.

Uzmanların ifadesiyle geceden sabaha kadar yağışlar olacağını belirten İmamoğlu, "Yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yaşayabileceğimiz noktasında uyarılar var. Şu an İstanbul'da anlık birikmelerin sorunları hızlıca geçiştirildi, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Arkadaşlarımız ihbarlarla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan bizi üzecek haber almadık. Bu akşam tedbirleri en üst seviyede tutacağız. Motosiklet gibi araçlar gördüm. Yağış esnasında hareket etmeyip tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Valilik ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın itibariyle yağışlar Pazartesi'ye kadar sürecek. Yağışların sadece barajlarımızı dolduran, bereketli kavramlarıyla olmasını dileriz. İklim değişikliğinin yağışın, rüzgarın biçimini değiştirdiği bir gerçek." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL