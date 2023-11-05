İstanbul'da Şiddetli Rüzgar ve Elektrik Yüklü Bulutlar Uçuş Trafiğini Etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve elektrik yüklü bulutlar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı ve bazıları başka havalimanlarına yönlendirildi. Seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları uçuş trafiğinde aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda iniş için alçalan uçaklar elektrik yüklü bulut olarak adlandırılan CB bulutları nedeniyle uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta Ankara ve Bursa olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi. Gece saatlerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşanıyor.