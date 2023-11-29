İstanbul'da Şiddetli Fırtına: Silivri En Çok Etkilenen İlçelerden

İstanbul'da devam eden fırtınadan en çok etkilenen ilçelerden biri Silivri oldu. Balıkçı Reşat Topçu, 'Elektrikler kesildi, trafolar patladı. Senelerdir görülmeyen bir hava gördük' diye konuştu. Silivri'de bir iş yerinin çatısı uçtu, sahil şeridi sular altında kaldı ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Deniz kenarındaki işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle denizin rengi kahverengiye döndü. Balıkçılar ve tekne sahipleri zararı temizlemeye çalışıyor.

İSTANBUL'da devam eden fırtınadan en çok etkilenen ilçelerden biri Silivri oldu. Balıkçı Reşat Topçu, "Elektrikler kesildi, trafolar patladı. Senelerdir görülmeyen bir hava gördük" diye konuştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un farklı bölgelerinde şiddetini artırdı. Yaşanan fırtınayla Silivri'de bir iş yerinin çatısı uçtu; metrelerce yükeklikte dalgalar oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeridi dalgaların yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Fırtınanın etkisiyle kaldırım taşları yerinden söküldü. Sahil şeridinde bulunan dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Deniz kenarında bulunan işletmelerde maddi hasar meydana gelirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Silivri'ye fırtınanın verdiği zarar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kaldırım taşlarının yerinden sökülüp sürüklendiği, çocuk parkının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"ELEKTRİKLER KESİLDİ TRAFOLAR PATLADI"

Balıkçı Reşat Topçu, "Tabiat kanunu, tabiat verdiğini geri alacak. Belediyeler dolgu yapıyor ama bu dolguları bir gün geliyor deniz geri alıyor. Yapılan masraflar hep boşa gidiyor yani. Dün aynı böyle bir fırtına vardı. Elektrikler kesildi, trafolar patladı bizim burada. Şu an elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Biz de burada çalışanız. Masalarımız, sandalyelerimiz denize gitti. Toplam zararı tespit edemeyiz, bilemiyoruz. Şu anda dükkanı temizlemeye geldik ama elektrikler olmadığı için bekliyoruz hala. Dün iyi esti hava, hakikaten yani senelerdir görülmeyen bir hava gördük. Bu kadar uzun sürmesine şaşırdık. Yağmur yağmasaydı bu havanın kırılacağı yoktu. Yağmurla birlikte bu hava düştü" dedi.

"SABAHA KADAR NÖBET TUTTUK"

Tekne sahibi Mehmet Çalışkan ise, 'Gece sabaha kadar fırtına oldu. Gördüğünüz gibi taş üstünde taş kalmadı sahilde. Fırtına olduğu zaman burası böyle oluyor. Akşam fırtına başladı. Sabaha kadar herkes malının, dükkanının, teknesinin başında bekledi. Önlemini alan ucuz atlattı. Biz de şu an zarar yok çünkü sabaha kadar teknemizin başında nöbet tuttuk. Sabaha kadar teknenin içinde nöbet tuttuk. Şu anda gayet iyi durumda, bir sıkıntı yok. Geçti, atlattık. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.