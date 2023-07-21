İstanbul'da Sıcaktan Bunalan Kargalar Süs Havuzunda Serinledi
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İstanbul'da etkili olan sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi. Bakırköy'de sıcaktan bunalan kargaların süs havuzunda serinlemesi kameraya yansıdı.
İstanbul'da bunaltan sıcaklar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bakırköy'de sıcaktan bunalan kargaların süs havuzunda serinlemesi kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometreler 36 dereceyi gösterirken, sıcak havadan sadece insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Sıcak havadan bunalan iki karganın Bakırköy'de bir süs havuzundaki fıskiyenin altına girerek serinlemesi görenleri gülümsetti. Dakikalarca suda serinleyen kargaların biri gidip diğeri geldi. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam