İstanbul'da Sıcak Havadan Kaçış: Gece Denize Girenler

İSTANBUL'da gündüz etkili olan sıcaklıklar gece de etkisini sürdürürken, sıcaktan bunalanlar gece geç saatlerde Yeniköy sahilinde denize girdi.

İstanbul'da hava sıcaklığının gece saatlerinde de etkili olması üzerine evlerinde bunalanlar sahillere akın etti. Yeniköy sahiline gelen bazı vatandaşlar gece olmasına rağmen denize girerek serinledi. Birçok kişi ise deniz kenarında banklarda oturarak zaman geçirdi.

'SERİNLEYELİM DİYE DENİZE GİRDİK'

Sıcaktan bunalıp denize giren Oğuz Orhan, "Biz halı saha maçından çıktık. Denize girelim dedik arkadaşlarla. Serinleyelim diye denize girdik. Valla iyi de geldi" dedi.