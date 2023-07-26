İstanbul'da Sıcak Havada Denize ve Gölgeye İlgili Yoğunluk

İstanbul'da yüksek sıcaklık nedeniyle Sarayburnu ve Gürpınar sahilinde vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih etti. Sarayburnu'nda deniz suyunun serinliği ve akıntısız olması tercih sebebi oldu. Beylikdüzü'nde ise Gürpınar Sahili, denize girmek isteyenlerin ve gölge alanlarda vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yer oldu.

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar Sarayburnu'ndan denize girerek serinlemeye çalıştı. Beylikdüzü'nde ise, Gürpınar sahilinden denize giren vatandaşların bazıları güneşlenirken bazıları da ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"SARAYBURNU'NUN ÖZELLİĞİ BUZ GİBİ OLMASI"

"BEN 1 BUÇUK AYDIR BURADAYIM"

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Beylikdüzü'nde ise, serinlemek isteyenlerin adresi Gürpınar Sahili oldu. Kmi vatandaşlar denize girerek serinlerken, kimi vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sokak hayvanlarının gölgede serinlemeye çalışması da dikkat çekti.