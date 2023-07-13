İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Sahillere Akın Etti

İstanbul'da öğle saatlerinde sıcaklık 33 dereceye ulaşırken, vatandaşlar sahil ve parklara akın etti. Bazıları denize girerken bazıları da ağaç gölgesinde serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalanlar dondurma ve soğuk içecekler tüketerek serinlemeye çalıştı.

İSTANBUL'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde park ve sahillere akın etti. Üsküdar Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girerken bazı vatandaşlar da ağaç gölgesinde serinledi. < Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde, sıcaklık 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 34 derece olarak ölçüldü. Öğle saatlerinde sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Termometrelerin zaman zaman 35 dereceyi gördüğü şehirde, Üsküdar Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar ise Üsküdar Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.