İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Sahillere Akın Etti

İstanbul'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde park ve sahillere akın etti. Zeytinburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde sıcaklık 34 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 36 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde ise sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Zeytinburnu Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı. Sahilde vakit geçiren vatandaşlar, sıcaktan kaçmak ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmek için sahilleri tercih ettiklerini belirtti.

İSTANBUL'da sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde park ve sahillere akın etti. Zeytinburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde sıcaklık 34 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 36 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde ise sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Zeytinburnu Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Parka gelen vatandaşlar, yiyecek ve içeceklerini de yanlarında getirerek piknik yaparken, çocuklar oyun oynadı.

EVLERDE DURULMUYOR

Sahilde ailesi ile vakit geçiren Seyfi Deniz, Aslında keyiften çok, sıcaktan kaçıyoruz. Akşama kadar iş yoğunluğu oluyor. Tabii klimanın altında falan çalışıyoruz ama hava yinede bunaltıcı. Akşamda eve gittiğinde yazın sıcakta yapacak bir iş olmuyor. Genelde evde de doğru dürüst oturamıyorsun. Parkta, sahilde bize yakın. Buraya gelince nefes alabiliyoruz, ailecek oturabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Özellikle ağaçlarında verdiği gölgelikle, havayla denizin keyfini sürüyoruz burada. Aslında genelde biz hafta sonları kaçarız bu şekilde. Kahvaltı da falan, ama yazın da Zeytinburnu olsun, Florya olsun, Yeşilköy olsun çıkıyoruz. Tabii çocuklarla beraber dedi.

Sahilde ailesi ile vakit geçiren Nezihe Piril ise, Havalar sıcaklaştı. Biz de piknik yapmak için sahile geldik. Deniz de arkamızda. Çok güzel bir manzarayla çocuklarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Sıcağın aynı zamanda tadını çıkartıyoruz diyebiliriz. Hafta sonları geliyoruz genelde. Okullar tatil olduğu zaman hafta içi de gelmeye başladık. Apartmanlarda oturduğumuz için yeşillik de olmuyor. Böyle alanlara geldiğinizde çocuklar için de çok iyi oluyor. Aynı zamanda bizim için de sosyal bir aktivite olmuş oluyor şeklinde konuştu.

Sebahattin Saytaş ise, Vallahi ilk defa sahile indik bu sene. İş dolayısıyla işten fırsat bulup gelemiyoruz. Çok Sıcak, daha da artacağını söylüyorlar ama evlerde durulmuyor. Çok büyük sıkıntı, sahile ailecek bir inelim dedik. Gezelim dedik. Kafa dağıtalım dedik diye konuştu.