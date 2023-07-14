İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahiller Boş Kaldı

İstanbul'da AKOM tarafından yapılan sıcaklık uyarısı sonrası Beşiktaş, Ortaköy ve Karaköy gibi turistik noktalarda sahiller boş kaldı. Vatandaşlar sıcaktan bunalıp gölge ve kapalı alanları tercih etti.

İSTANBUL'da Akom'dan 13 ve 14 Temmuz için sıcaklık uyarısı yapılmasının ardından Beşiktaş, Ortaköy ve Karaköy gibi kabalık ve turistik noktalarda sahiller, sıcaklığın da etkisiyle boş kaldı. Sıcak havadan bunalanlar, gölge ve kapalı alanları tercih etti.İstanbul'da AKOM (İBB Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından aşırı sıcaklık uyarısı yapılmış, 13 ve 14 Temmuz'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacağı belirtilmişti. İstanbul'un kalabalık ve turistik noktalarından Beşiktaş ve Beyoğlu'nda sahiller sıcak havanın da etkisiyle boş kaldı. Ortaköy, Beşiktaş ve Karaköy sahillerinde bankların boş olduğu, vatandaşların kapalı ve gölge alanları ve tercih ettiği görüldü.