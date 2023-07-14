İstanbul'da Sıcak Hava: Çocuklar Fıskiye Alanlarında Serinledi

METEOROLOJİNİN uyarılarının ardından istanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken çocuklar ise, fıskiye alanlarında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından kent genelinde sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için çeşitli önlemler alırken, çocuklar ise, süs havuzu ve fıskiye alanlarında serinledi.Kadıköy'deki Göztepe Parkı'na gelen çocuklar fıskiyelerin altında oyun oynadı. Çocukların eğlencesine anneleri de eşlik etti. Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan çocuklar, birbirlerine su atarak zaman geçirdi. Çocukların çok keyif aldığını söyleyen Sevinç Yıldırım, "Burası çok güzel, çocukla bayılıyor. Bu sıcakta bayılmamak için harika bir yer.İnşallah biraz serinler .Bu sıcaklara başka türlü dayanılmaz" diye konuştu. Çocuklardan biri " Burası bizim için çok iyi oldu" derken, başka bir çocuk ise, " Hava çok sıcak bizim için çok iyi oldu " diye konuştu. Fıskiyede serinleyen çocuklardan bir diğeri ise, " Ben çok güzel eğleniyorum hava çok sıcak " dedi.