İstanbul'da Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Yerlikaya, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.