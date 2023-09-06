İstanbul'da Sel ve Su Baskınları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüp'ün bir kısmı ama en fazla işin doğrusu Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur maalesef derelerin de taşması sonucunda özellikle işyerlerinin ve evlerin bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep oldu. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. 5 yaralımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi önünde bu gece açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİRİ YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

"Dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüp'ün bir kısmı ama en fazla işin doğrusu Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur maalesef derelerin de taşması sonucunda özellikle işyerlerinin ve evlerin bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep oldu. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. 5 yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürü'nden tekrar son durumlarını sorduk; hayati tehlikelerinin olmadığını, üçünün hemen ayakta tedavi olarak taburcu olduklarını, diğerlerinin de yatarak tedavi olduklarını söylediler.

"BAŞAKŞEHİR'DE 650 İŞYERİ, 131 EV SU BASMASINDAN ETKİLENDİ"

Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız; 291 konutun su baskınından etkilendiğini, şu ana kadar da 170'ini tahliye ettiklerini söyledi. Hakeza Başakşehir'de belediye başkanımız Yasin Bey'le görüştük. 650 işyeri, 131 evin su basmasından etkilendiğini, yine Küçükçekmece'de 98 konut, 13 işyerinin; Sultangazi 10 konut, Eyüp ilçemizde de 30 konutun su basmasından olumsuz etkilendiği söylendi işin başından beri Sayın Vali'mizin koordinasyonunda Emniyet'imiz, Jandarma'mız, AFAD, İSKİ, İtfaiye, ilçe belediyelerimizin bütün motopomplar, vidanjörler, suları boşaltmayla ilgili olan bütün araçlarla beraber bunların tahliyesi işlemleri sabaha kadar kesintisiz devam edecek. Sabah olur olmazbbaşa yine valiliğimizin koordinasyonunda İl Defterdarlığı'mız zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili şu ana kadar Arnavutköy'de bir müracaat, Başakşehir'de de hakeza olmadığını biliyoruz.

Bu iklim değişikliği, öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var, mahallenin 3'ünde 1 saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış çok kısa süre içerisinde, hemen 100 metre ilerisindeki bir mahallede hiçbir şey yok. Lütfen Meteoroloji'den yapılan uyarılara; bu sarı kod, turuncu kod uyarılarına hatta şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim."