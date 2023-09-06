İstanbul'da sel ve su baskınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı

İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınında Sultangazi ilçesindeki evinde mahsur kalan yatalak hasta, polis ekiplerince kurtarıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su baskını olan eve girerek yatalak hastaya ulaştı ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastayı kurtardı.

İstanbul'da dün akşam yaşanan sel ve su baskınında Sultangazi ilçesindeki evinde mahsur kalan yatalak hasta, polis ekiplerince kurtarıldı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışın ardından Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki bir binada su baskını olduğu, bir kişinin de evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Su baskını olan eve giren polis ekipleri, kapıyı açarak yatalak hastaya ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yatalak hasta Melek Dokgöz, binadan dışarı çıkarıldı.

Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Dokgöz, ailesine teslim edildi.