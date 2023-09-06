İstanbul'da Sel Suları Mobilyacılar Sitesini Vurdu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının vurduğu Mobilyacılar Sitesi havadan görüntülendi. Drone görüntüsüyle selin boyutu gözler önüne serildi. Dükkanlarda bulunan mobilyalar dışarı çıkarken, park halindekli araçlar ağır hasar aldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış etkili olmuştu. Başakşehir'de bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ni de sel suları basmıştı. Su basıncına dayanamayan dükkanların camlar kırıldı. İçeri de bulunan mobilyalar sel suları ile dışarı çıktı. Park halinde bulunan araçlar da büyük hasar aldı. Sabah iş yerlerine gelen sahipleri ve çalışanlar büyük şok yaşadı. 2 iş yerinde su tahliyesi yapılıyor. Havadan çekilen görüntüler de selin boyutu gözler önüne serildi. - İSTANBUL