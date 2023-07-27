İstanbul'da Sağanak Yağmur Sonrası Kartpostallık Görüntüler
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surları'ndada güzel görüntüler ortaya çıktı.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı karpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surları'ndada güzel görüntüler ortaya çıktı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam