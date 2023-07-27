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İstanbul'da Sağanak Yağmur Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surları'ndada güzel görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı karpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surları'ndada güzel görüntüler ortaya çıktı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Fatih Sultan Mehmet Rumelihisarı İstanbul Fatih Yaşam Güncel Haberler

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