İstanbul'da sağanak yağış sonucu yollar göle döndü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda yollar ve caddeler göle döndü. Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İstanbul'da yollar ve caddeler göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta yollar ve caddeler göle döndü.

İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün akşam saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yollar, caddeler ve şelaleyi andıran görüntüler kaldı.