İstanbul'da Sağanak Yağış Sonucu Yollar Göle Döndü

İstanbul'un kuzeyinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen su baskınlarında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yolların görüntüsü kaldı. - İSTANBUL