İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

İSTANBUL'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.