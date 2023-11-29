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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Durma Noktasına Geldi

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İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü. Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı.

- İstanbul'da trafik yüzde 87'ye ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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