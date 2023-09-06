İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle evini su basan vatandaş yüzerek kurtuldu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
Evini su basan vatandaş yüzerek böyle kurtuldu
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İkitelli'de de evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, vatandaşın yüzerek ilerlediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam