İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle evini su basan vatandaş yüzerek kurtuldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Evini su basan vatandaş yüzerek böyle kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. İkitelli'de de evini su basan bir vatandaş yüzerek kurtuldu. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, vatandaşın yüzerek ilerlediği görüldü.