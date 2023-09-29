İstanbul'da Sağanak Yağış Motosiklet Sürücülerini Zorladı

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle motosiklet sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Bazı motosiklet sürücüleri alt geçitlerde saatlerce yağmurun dinmesini bekledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Bayrampaşa ve İncirli'de yağmur nedeniyle yolda gitmekte zorlanan motosiklet sürücüleri, alt geçitlerde yağmurun dinmesini bekledi. Kaza yapmaktan korktukları için beklediklerini söyleyen sürücüler, yağışlı havalarda diğer araç sürücülerinin motosikletlilere karşı daha dikkatli olmasını istedi.

YAKLAŞIK 40 DAKİKADIR BEKLİYORUM

Motosiklet sürücüsü Feraye Öztürk, Yağıştan dolayı motosikleti hareket ettiremiyoruz. Yolun kaygan olması var, diğer sürücülerin üstümüze sürmesi var. Az önce iki defa kayma tehlikesi atlattım. Yağmur görüş açımızı kısıtlıyor. Bir kazaya sebep olmaktansa burada durmayı tercih ediyoruz. Sürücülerin tedbir alması gerekiyor çünkü sıkıştırıyorlar. Emniyet şeridinden gidemiyoruz yollar düzgün değil. Yarım saatten fazladır bekliyorum dedi.

Motokurye Doğan Durmuş ise, Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. Mağdur olduk işe de gidemiyoruz. Çok aşırı yağıyor adım atmıyoruz. Yunus polisleri bile bekledi. ifadesini kullandı.