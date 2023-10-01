İstanbul'da Sağanak Yağış: Hazırlıksız Yakalananlar Köprü Altlarına Sığındı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Hazırlıksız olanlar köprü altlarına sığındı.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sağanak yağışa hafta sonu hazırlıksız yakalananlar köprü altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle sokağa çıkanlardan bazıları hazırlıksız yakalandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağış nedeniyle hazırlıksız olanlar köprü altlarına sığındı.