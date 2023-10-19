İstanbul'da Sabah Sis Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Sultanbeyli Aydos bölgesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aydos Orman bölgesi ve yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; kartpostallık manzaralar oluşturdu.