İstanbul'da Sabah Saatlerine Kadar Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da dün etkili olan yağmur, sabah saatlerine kadar devam etti. Bazı ilçelerde hafif şekilde yağan yağmur, bazı ilçelerde ise kuvvetli şekilde etkili oldu. Sağanak geçişlerinin yaşandığı D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL'da dün etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerine kadar sürdü. Bazı ilçelerde hafif şekilde yağan yağmur, bazı ilçelerde ise kuvvetli şekilde etkili oldu.

İstanbul'da dün su baskınlarına neden olan yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü. Yağış dünkü kadar olmasa da bazı ilçelerde hafif şekilde bazı ilçelerde ise kuvvetli bir şekilde sabah saatlerine kadar sürdü. Sağanak geçişlerinin yaşandığı D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde yağmura yakalanan sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.