İstanbul'da Sabah Saatlerinden İtibaren Yağış Etkili Oluyor

İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış, il genelinde etkisini sürdürüyor. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde ölçüldü. İBB ekipleri, olumsuzluklara karşı hazırda bekliyor ve müdahale ediyor.

İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış, sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili oluyor. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde ölçüldü. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 5 bin 45 personel, 2 bin 104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.

İstanbul'da bu hafta sonu için beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bugün gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren lodostan karayele dönmesi ile birlikte hava sıcaklıkları düşmeye (4-6 °C) başladı. Rüzgarın da zamanla şiddetini artırarak kuzeyde kalan ilçelerde fırtına şiddetinde (50-80 km/s), güneyde kalan ilçelerde ise kuvvetlice (30- 50 km/s) eseceği bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ VE ÜMRANİYE'DE

İstanbul ilçelerde saat 12 itibariyle en fazla yağış ise Beykoz (39.9 kg/m2), Ümraniye (36.9 kg/m2), Sarıyer (35.8 kg/m2) ve Şişli (32.6 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

5 BİN 45 PERSONEL, 2 BİN 104 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre sorun yaşanan noktalar, önemli olaylar şöyle:

"- Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları deniz ulaşımı seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

Kadıköy, T3 Moda Tramvay Hattı seferlerinde zaman zaman aksaklık yaşandı.

Beyoğlu, Kemeraltı Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Üsküdar, Bulgurlu Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Ümraniye, Nevzat Demir Tesisleri önü yan yoldaki göllenmeye müdahale edildi.

Zeytinburnu, Kennedy Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Kadıköy Fener Kalamış Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildx

Fatih, Samatya alt geçidindeki göllenmeye müdahale edildi.

Eyüpsultan, Hasdal Kemerburgaz girişi alt geçit mevkiisindeki göllenmeye müdahale edildi.

Çekmeköy, Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Esenyurt, Akçaburgaz Mah. Küçükyazma Cad. üzerinde oluşan göllenmeye müdahale edildi.

Sarıyer, Tarabya Huber Köşkü önü – göllenmeye müdahale edildi,

Sarıyer, Emirgan, Doğru Muvakkithane Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Sarıyer, Maslak Ayazağa Cendere caddesi üzerindeki su birikmesine müdahale edildi.

Bakırköy, Yeşilköy, Yeni Havaalanı Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi

Bakırköy, Basınköy, Çekmece İstanbul Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi.

Bakırköy, Eski Havalimanı Cad. Demiryolu alt geçidi – göllenmeye müdahale edildi.

Pendik, Kaynarca üst geçidi mevkii – göllenmeye müdahale edildi.

Gaziosmanpaşa, Yeni Mah. Galeri Cad. üzerindeki göllenmeye müdahale edildi."