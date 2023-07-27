İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışarak bazı otomobillerin üzerinde çamur oluşmasına neden oldu. Küçükçekmece'de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

- İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkili oldu: Bazı otomobillerin üzeri çamurla kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu Yağmur toz ile karışınca otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İstanbul'da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu. Küçükçekmece'de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı.