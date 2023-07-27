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İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkili oldu: Bazı otomobillerin üzeri çamurla kaplandı

Yaşam Haberleri

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışarak bazı otomobillerin üzerinde çamur oluşmasına neden oldu. Küçükçekmece'de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

- İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkili oldu: Bazı otomobillerin üzeri çamurla kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu Yağmur toz ile karışınca otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İstanbul'da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu. Küçükçekmece'de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yaşam

Küçükçekmece İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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