İstanbul'da Plajlar ve Sahillerde Nargile İçimi Yasaklandı

İstanbul Valiliği, plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içimini yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi'nin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir" denildi. Açıklamada, ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili kısıtlamaya gidilmediği belirtildi.

İstanbul Valiliği, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurmuştu. Açıklamada, şöyle denmişti:

"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

"Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden nargile yasağına ilişkin bugün yapılan açıklamada ise orman yangınlarını önlemek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek ve çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirli alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışının yasaklandığı belirtildi. Ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklama şöyle:

"Nargile satışı ile alakalı basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur. İstanbul'da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

VALİ GÜL DE DUYURDU

İstanbul Valisi Davut Gül de Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir"