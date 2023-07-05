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İstanbul'da Plajlar ve Parklarda Nargile İçmek Yasaklandı

İstanbul'da Plajlar ve Parklarda Nargile İçmek Yasaklandı

Yaşam Haberleri

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Ruhsatlı nargile salonları ise kısıtlamaya tabi değildir.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Yaşam

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