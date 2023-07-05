İstanbul'da Plajlar ve Parklarda Nargile İçmek Yasaklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Ruhsatlı nargile salonları ise kısıtlamaya tabi değildir.

Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" bilgisine yer verdi.