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İstanbul'da Panelvan Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen panelvan kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.