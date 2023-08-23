İstanbul'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Bosna Bulvarı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, servis minibüsünden inen Sevcan Altun yolun karşısına geçmek için ilerlerken 34 GJV 277 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yol kenarında bulunan park halindeki 34 LJ 6554 plakalı otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadına çarpan aracın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL