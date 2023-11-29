İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatları deniz trafiğine kapatılırken, tüm seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:
"11.00'deki Yalova- Pendik
11.45 Yalova - Yenikapı
11.45 Yenikapı - Yalov
12.35 Kadıköy -Yenikapı - Bursa
14.50 Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu - Bursa
15.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy
18.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy
19.00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma"
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" - İSTANBUL