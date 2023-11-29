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İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal Edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatları deniz trafiğine kapatılırken, tüm seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

"11.00'deki Yalova- Pendik

11.45 Yalova - Yenikapı

11.45 Yenikapı - Yalov

12.35 Kadıköy -Yenikapı - Bursa

14.50 Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu - Bursa

15.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy

18.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy

19.00 Kadıköy - Yenikapı - Bandırma"

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Marmara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Haberler

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