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İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok vapur seferi iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kabataş gibi hatlar bulunuyor.