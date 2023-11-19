İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Taksim Meydanı beyaza büründü. İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim'de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağa sola kaçışırken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı

Taksim Meydanı'na lapa lapa kar yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Taksim Meydanı beyaza büründü.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim'de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağa sola kaçışırken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.