İstanbul'da Kuvvetli Yağış ve Su Baskınları

İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada ise su baskını ihbarlarının ekipler tarafından müdahale edildiği ve yaralı/can kaybının olmadığı bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada "AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı: 1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı: 1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi