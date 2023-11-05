İstanbul'da Kuvvetli Yağış Trafikte Durma Noktasına Getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'da 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kent genelinde yağış etkili oldu. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan 'kuvvetli yağış' İstanbul'da birçok ilçede etkili oldu. Yağışın etkisi ile D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzunlukta araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.