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İstanbul'da kuvvetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu ve bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.