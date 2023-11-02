İstanbul'da kuvvetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkiliyor
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Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu ve bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul'da kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Uçaklar, bir süre tur atarak iniş sıralarının gelmesini bekledi. Bu nedenle uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu.
Havada tur atan bazı uçakların yakıt durumları dolayısıyla çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam