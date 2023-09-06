İstanbul'da Kuvvetli Yağış Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yasanmazken, havada ise CB bulutlari nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.