İstanbul'da Kuvvetli Yağış Başladı

İSTANBUL'da 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentin birçok ilçesinde yağış başladı. Avrupa yakasında yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan 'kuvvetli yağış' İstanbul'da birçok ilçede etkili olmaya başladı. İlk olarak Avrupa yakasında etkisinde göstermeye başlayan yağış, kentin birçok ilçesinde etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.