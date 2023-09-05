İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.