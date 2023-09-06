İstanbul'da kuvvetli sağanak sonucu araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da kuvvetli yağmur sonucu İstanbul Havalimanı VIP girişi ve Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda araçlar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan araçlarda mahsur kalanlar sağ salim kurtarıldı.

İSTANBUL'da kuvvetli sağanak sonucu İstanbul Havalimanı VIP girişi ve Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağmur başladı. Kısa sürede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. İstanbul Havalimanı VIP giriş yolunda cadde sular altında kaldı. Bu sırada 5 araç yolda kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan Hakan Sağlam, "Kara Yoluyla Londra'ya gidiyorduk. 2 tane gurbetçi arkadaşımız kaza yapmış. Onlara vurmamak için takla attı bizim araç. Arkadaşımız bizi takip ediyordu arkadan. Aşırı yağmur vardı. Yağmurun dinmesini bekledik. Arkadaşımızı hastaneye götürdüler. Onu almaya giderken burada sele tutulduk. Aracımız sele kapıldı" dedi.

Öte yandan Başakşehir Olimpiyat Stadı Yolu da sular altında kaldı. 6 araç sel sularıyla kaplı yolda mahsur kaldı. Kimi vatandaşlar çağırdıkları çekiciler ile araçlarını kurtardı. Suların çekilmesinin ardından araçlar yolda ilerlemeye başladı.